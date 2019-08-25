Son Dakika Haberleri: Msb: 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Msb: 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi

21 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca dün düzenlenen hava harekatı ile yurt içi ve dışında toplam 24 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Msb: 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca dün düzenlenen hava harekatı ile yurt içi ve dışında toplam 24 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi' denildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:09 Kaynak: DHA
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