MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığında olan PKK/YPG'li 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığında olan PKK/ YPG'li 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, saldırı ve sızma hazırlığındaki teröristlere operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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