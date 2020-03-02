MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında, Zeytin Dalı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan toplam 24 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.