MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında, Zeytin Dalı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan toplam 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında, Zeytin Dalı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan toplam 24 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.
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