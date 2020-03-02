MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında, Zeytin Dalı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan toplam 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 24 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında, Zeytin Dalı bölgesine ise sızma girişiminde bulunan toplam 24 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:37 Kaynak: DHA
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