Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekâtında, arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit oldu.

ACI HABERİ EŞİNE ULAŞTI

Uzman Çavuş Nişan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'nde Eczane Teknikeri olarak çalışan eşi Neslihan Sevgi Nişan'a verildi. Şehidin eşi Neslihan Sevgi Nişan, şehidin baba ocağı olan Mersin'in Erdemli ilçesine gitmek üzere yol çıktı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P. Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BASSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.