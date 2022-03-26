MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor - Son Dakika
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MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor

26.03.2022 12:43
MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisme müdahale edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisme müdahale edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Mayın, Gemi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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