Son Dakika Haberleri: MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin...
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MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin...

1 saat önce

MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali bugün tamamlandı.

MSB:

MSB: "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali bugün tamamlandı." - ANKARA

S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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