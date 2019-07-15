Son Dakika Haberleri: MSB: "27 Mayıs'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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MSB: "27 Mayıs'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

2 saat önce

MSB: "27 Mayıs'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:
MSB: "27 Mayıs'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:57 Kaynak: AA
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