MSB: "27 Mayıs'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
2 saat önce
MSB: "27 Mayıs'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde toplam 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:57 Kaynak: AA
MSB: "27 Mayıs'tan itibaren Irak
'ın kuzeyinde toplam 174 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi."
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