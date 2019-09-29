MSB: "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu...
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MSB: "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:53 Kaynak: İHA
MSB: "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü." - ANKARA
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