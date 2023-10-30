MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki SoloTürk ve Türk Yıldızlarının gösterilerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın kokpit içi görüntülerini paylaştı.

"GÖSTERİYİ ONLARIN GÖZÜNDEN İZLEYELİM"

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gök Vatan'ın cesur kartalları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda imkansızı başaran, nefes kesen gösteriler gerçekleştirdi. Eşi benzeri olmayan bu muhteşem gösteriyi gelin hep birlikte SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gözünden izleyelim." ifadesi kullanıldı.

FARKLI AÇILARDAN GÖRÜLÜYOR

Paylaşımda, uçakların kokpit içerisine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi. Videoda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı anlar görüldü.

EFSANE PİLOT KÖPRÜNÜN ALTINDAN GEÇTİ

Öte yandan, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK'teki görev süresinin sona erdiği öğrenilen Pilot Yarbay Emre Mert, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Ankara ve İstanbul semalarında gösteri uçuşları yaptı. Bu kapsamda, Anıtkabir ve İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşları yapan Mert, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidi öncesinde gerçekleştirdiği görev esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti.

Pilot Yarbay Mert, SOLOTÜRK'teki son gösteri uçuşunda ayrıca, "SOLOTÜRK kalkışı", "SOLOTÜRK tonosu", "kobra manevrası", "ters tırmanış" ve "reverans" gibi manevralarını da kullandı.