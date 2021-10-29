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MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı - Son Dakika

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı

29.10.2021 11:27

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir klip hazırladı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Biz Cumhuriyeti böyle kazandık!" notu yer aldı..

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİZ CUMHURİYETİ BÖYLE KAZANDIK"

Milli Mücadele döneminden görüntülerin yer aldığı klip, "Biz Cumhuriyeti böyle kazandık! Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" notuyla paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet, Medya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı - Son Dakika
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