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MSB: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

11.02.2022 11:09
MSB: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek" denildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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