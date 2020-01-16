MSB: 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu - Son Dakika

MSB: 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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