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MSB: "3 PKK'lı terörist daha Silopi'de teslim oldu"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
(Mehmet Kalay/İHA)
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