Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika