Son Dakika Haberleri: MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Son Dakika Güncel MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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