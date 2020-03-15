MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan ve Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan ve Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan toplam 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
ANKARA, -
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