MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan ve Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan toplam 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan ve Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan toplam 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

ANKARA, -


Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
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