MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:14 Kaynak: DHA

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