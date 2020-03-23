MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:14 Kaynak: DHA
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