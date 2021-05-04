MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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