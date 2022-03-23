Son dakika haberi! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.