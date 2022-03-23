Son dakika haberi! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

23.03.2022 16:53
Son dakika haberi! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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MSB: 'Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.' YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

Zeytin Dalı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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