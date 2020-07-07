MSB: 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/ YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist icra edilen operasyonlarda gözaltına alındı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:36 Kaynak: DHA
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