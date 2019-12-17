MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:37 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li teröristin Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.
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