MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li teröristin Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.


Kızıltepe, Mardin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:37 Kaynak: DHA
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