MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li teröristin Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe'deki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.