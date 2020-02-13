MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'den kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Haseke'de halka ateş açtığını öne sürdü
8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih işlemleri yarın başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, makam odasında tavukları çamaşır suyuna batırdı Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]