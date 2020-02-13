MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'den kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak Silopi ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.

ANKARA, -


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
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