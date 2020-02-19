MSB: 3 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 3 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 terörist teslim oldu

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

MSB: 3 terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/ Suruç ve Mardin/ Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."


Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
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