MSB: 3 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 terörist teslim oldu
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/ YPG'li teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/ Suruç ve Mardin/ Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu."
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