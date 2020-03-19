MSB: 3 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 3 terörist teslim oldu
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/ YPG'li teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
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