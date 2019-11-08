MSB: 3'üncü ortak kara devriyesi başladı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.
Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi