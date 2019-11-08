Son Dakika Haberleri: MSB: 3'üncü ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Güncel MSB: 3'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB: 3'üncü ortak kara devriyesi başladı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.

MSB: 3'üncü ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.

ANKARA,


Derik, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:18 Kaynak: DHA
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