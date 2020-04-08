MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Son Dakika

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MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı
6 saat önce
MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.
MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.
MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye- Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:42 Kaynak: İHA
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