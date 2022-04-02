MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır - Son Dakika
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MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır

02.04.2022 18:54
MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır

MSB: "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

MSB: "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/ Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır."

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31 Mart, Hakkari, Piyade, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır - Son Dakika
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