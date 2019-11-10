Son Dakika Haberleri: MSB: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi

MSB: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristlerce meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/PYD'li teröristlerce meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın ve el yapımı patlayıcıdan 331 mayın ve 891 el yapımı patlayıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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