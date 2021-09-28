MSB: "34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçikler hudut emniyet faaliyetlerine devam ediyor" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçiklerin hudut emniyet faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)