Son Dakika Haberleri: Msb: 399 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Msb: 399 terörist etkisiz hale getirildi

Msb: 399 terörist etkisiz hale getirildi

41 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 399 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Msb: 399 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda, şu ana kadar 399 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
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