MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi.
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