MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" denildi.

ANKARA,


Hakurk, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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