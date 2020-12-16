MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

16.12.2020 10:01
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı, Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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