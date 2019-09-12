Msb: 4'üncü hava devriyesi gerçekleştirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı

Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?