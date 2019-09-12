Son Dakika Haberleri: Msb: 4'üncü hava devriyesi gerçekleştirildi
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Msb: 4'üncü hava devriyesi gerçekleştirildi

28 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından yapılan 4'üncü hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Msb: 4'üncü hava devriyesi gerçekleştirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından yapılan 4'üncü hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 4'üncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:16 Kaynak: DHA
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