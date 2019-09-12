Msb: 4'üncü hava devriyesi gerçekleştirildi
27 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından yapılan 4'üncü hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:17 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD tarafından yapılan 4'üncü hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 4'üncü ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
ANKARA, -
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