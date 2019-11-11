Son Dakika Haberleri: MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Güncel MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesine başladığını açıkladı.

MSB: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesine başladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve insansız hava araçlarının iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:44 Kaynak: DHA
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