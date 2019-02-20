Msb: "5 Asker Yaralandı"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Ankara Polatlı
'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'nın Polatlı ilçesinde ağır silah eğitim atışı esnasında bir kaza geldiğini belirterek, "Polatlı/Ankara'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:31 Kaynak: İHA
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