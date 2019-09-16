Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye
ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, " Suriye
'de Fırat
'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.
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