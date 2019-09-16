Son Dakika Haberleri: Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi
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Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Msb: 5'inci hava devriyesi gerçekleştirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türkiye ile ABD tarafından yapılan 5'inci hava devriyesinin, planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
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