MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı'nca, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor" denildi.
ANKARA,
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