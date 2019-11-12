Son Dakika Haberleri: MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor (2)
Son Dakika Güncel MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor (2) - Son Dakika

MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor (2)

7 saat önce

5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor (2), System.String[]

5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor
Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 05:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: 5'inci kara devriyesi devam ediyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]