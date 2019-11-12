Son Dakika Haberleri: MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Son Dakika Güncel MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI - Son Dakika

MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

MSB: 5'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesinin tamamlandığı bildildi.

Haber: ANKARA,


Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
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