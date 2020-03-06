MSB: 5 Mart'ta silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 5 Mart'ta silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA... - Son Dakika

MSB: 5 Mart'ta silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA...

15 dakika önce

MSB: 5 Mart'ta silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edildi, 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

MSB: 5 Mart'ta silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA..., System.String[]

MSB: 5 Mart'ta silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edildi, 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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