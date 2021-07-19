MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi

MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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