MSB: 5 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.