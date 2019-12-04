MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinde yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

ANKARA