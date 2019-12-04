Son Dakika Haberleri: MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Son Dakika Güncel MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinde yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinde yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."


Milli Savunma Bakanlığı, Silopi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:49 Kaynak: DHA
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