MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:37 Kaynak: DHA
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